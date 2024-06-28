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Вольф раскрыл ответ Хэмилтона после письма о саботаже Льюиса «Мерседесом»

Вольф раскрыл ответ Хэмилтона после письма о саботаже Льюиса «Мерседесом»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о реакции пилота команды Льюиса Хэмилтона после отправки в сообщество Формулы-1 анонимного электронного письма, в котором утверждалось, что Хэмилтон подвергается саботажу со стороны гоночного коллектива.

«Общался ли я с Льюисом по поводу этого письма? Конечно, я разговариваю с Льюисом каждый день. Что он говорит? Он считает, что нам следует держаться подальше от негатива. Ему уже приходилось сталкиваться с гораздо худшими оскорблениями, так что он считает, что мы должны игнорировать это», — приводит слова Вольфа Oe24.at.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Хэмилтон покинет «Мерседес» и присоединится к итальянской команде «Феррари».

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