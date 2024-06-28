Йос Ферстаппен обвинил Кристиана Хорнера в попытке саботажа

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен выступил с обвинительной речью в адрес руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера из-за сорвавшегося выступления Йоса на ежегодном Параде Легенд перед Гран-при Австрии.

«За последние несколько дней я слышал из разных источников, что Кристиан Хорнер сделал всё возможное, чтобы саботировать моё выступление и гарантировать, что ничего не будет снято со мной на видео в форме «Ред Булл». Тогда я думаю: «Скажи это мне в лицо». Я не заслужил такого отношения, и меня это очень разочаровывает», — заявил отец Макса Ферстаппена журналистам Racingnews365.

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Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1, должен был управлять автомобилем RB8 2012 года, который помог Себастьяну Феттелю завоевать третий из четырёх подряд титулов. Парад Легенд стал ежегодным мероприятием в преддверии Гран-при Австрии, на котором несколько известных автомобилей и гонщиков выезжают на трассу «Ред Булл Ринг» для показательных кругов.