В BMW показали обновлённую гоночную M4 класса GT4

Компания BMW представила обновлённую гоночную M4 по регламенту GT4, она получила название BMW M4 GT4 Evo. Создатели отмечают, что главными направлениями работы при создании машины были улучшение надёжности и управляемости.

BMW M4 GT4 Evo Фото: BMW

Инженеры переделали сплиттер и переднюю часть машины, чтобы она была проще в обслуживании. Кроме того, усилена подвеска автомобиля, а у водителя теперь есть возможность отключать трэкшн-контроль с помощью кнопки на руле.

BMW M4 GT4 Evo Фото: BMW

Под капотом у машины по-прежнему 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с системой M TwinPower Turbo Technology. Мощность силовой установки по-прежнему составляет 405 кВт (550 л. с.).

BMW M4 GT4 Evo Фото: BMW

Стоимость автомобиля составляет € 219 тыс., а отдельно пакет обновлений Evo для M4 GT4 предлагается за € 16 тыс.