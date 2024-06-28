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В BMW показали обновлённую гоночную M4 класса GT4

В BMW показали обновлённую гоночную M4 класса GT4
BMW M4 GT4 Evo
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Компания BMW представила обновлённую гоночную M4 по регламенту GT4, она получила название BMW M4 GT4 Evo. Создатели отмечают, что главными направлениями работы при создании машины были улучшение надёжности и управляемости.

BMW M4 GT4 Evo

BMW M4 GT4 Evo

Фото: BMW

Инженеры переделали сплиттер и переднюю часть машины, чтобы она была проще в обслуживании. Кроме того, усилена подвеска автомобиля, а у водителя теперь есть возможность отключать трэкшн-контроль с помощью кнопки на руле.

BMW M4 GT4 Evo

BMW M4 GT4 Evo

Фото: BMW

Под капотом у машины по-прежнему 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с системой M TwinPower Turbo Technology. Мощность силовой установки по-прежнему составляет 405 кВт (550 л. с.).

BMW M4 GT4 Evo

BMW M4 GT4 Evo

Фото: BMW

Стоимость автомобиля составляет € 219 тыс., а отдельно пакет обновлений Evo для M4 GT4 предлагается за € 16 тыс.

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