Ферстаппен — лучший в пятничной тренировке Гран-при Австрии, Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Шпильберге завершилась пятничная свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Третьим был Шарль Леклер из «Феррари».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Сегодня же, 28 июня, состоится спринт-квалификация. Она начнётся в 17:30 мск.

Формула-1. Гран-при Австрии. Пятничная свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.05,685.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,276.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,370.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,443.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,569.

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,612.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,699.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,701.

9. Юки Цунода («РБ») +0,894.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,918.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1,049.

12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,098.

13. Ландо Норрис («Макларен») +1,195.

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,234.

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,240.

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,277.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,281.

18. Александер Албон («Уильямс») +1,310.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,460.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,574.