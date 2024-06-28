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Тото Вольф назвал лучшего пилота Формулы-1 на данный момент

Тото Вольф назвал лучшего пилота Формулы-1 на данный момент
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Руководитель Тото Вольф ответил на вопрос по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Являюсь ли я фанатом Ферстаппена? Я восхищаюсь его достижениями. Кроме того, я узнал его как необыкновенного молодого человека. В последнее время я часто говорил: Макс – лучший пилот на данный момент, и любой, у кого есть такая возможность, хотел бы, чтобы он сидел за рулём их машины. Ола Каллениус (председатель правления немецкого концерна «Мерседес». – Прим. «Чемпионата») считает так же», — приводит слова Вольфа Oe24.at.

Ранее Тото рассказал о реакции пилота команды Льюиса Хэмилтона после отправки в сообщество Формулы-1 анонимного электронного письма, в котором утверждалось, что гонщик подвергается саботажу со стороны «Мерседеса».

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