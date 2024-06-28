Глава «Мерседеса» Тото Вольф: послежу за сборной Австрии в финале Евро-2024

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф признался, что верит в возможность сборной Австрии по футболу пробиться в финал чемпионата Европы, который в настоящий момент проходит в Германии.

«Нахожу ли я время для просмотра матчей Евро-2024? По крайней мере, я смотрю каждый матч австрийцев. Так что планирую приехать в Берлин на финал, чтобы посмотреть на сборную Австрии. Почему бы и нет? Я восхищаюсь боевым духом, который наша команда развила под руководством Рангника. На эту силу просто приятно смотреть. Я считаю, что эта команда самая сильная из всех, что я видел на чемпионате Европы», — приводит слова Вольфа Oe24.at.

На стадии 1/8 финала чемпионата Европы сборная Австрии сыграет с национальной командой Турции.

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