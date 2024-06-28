Люк Браунинг выиграл квалификацию Формулы-3 в Австрии, Бедрин — 14-й

Британский гонщик Люк Браунинг одержал победу в квалификации Формулы-3 в Австрии. Вторым был ещё один представитель Великобритании Арвид Линдблад. Тройку сильнейших замкнул немецкий пилот Тим Трамниц.
Лидер чемпионата Леонардо Форнароли, который изначально был восьмым, откатился на 24-е место после того как ему списали круг. Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 14-е время.
Формула-3. Гран-при Австрии. Квалификация:
1. Люк Браунинг – 1.20,222
2. Арвид Линдблад +0,084
3. Тим Трамниц +0,189
4. Габриэле Мини +0,195
5. Дино Беганович +0,202
6. Оливер Гёте +0,245
7. Лоренс ван Хупен +0,295
8. Себастьян Монтойя +0,326
9. Алекс Данн +0,341
10. Никола Цолов +0,345
...14. Никита Бедрин +0,643
...24. Леонардо Форнароли +0,938.