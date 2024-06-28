Люк Браунинг выиграл квалификацию Формулы-3 в Австрии, Бедрин — 14-й

Британский гонщик Люк Браунинг одержал победу в квалификации Формулы-3 в Австрии. Вторым был ещё один представитель Великобритании Арвид Линдблад. Тройку сильнейших замкнул немецкий пилот Тим Трамниц.

Лидер чемпионата Леонардо Форнароли, который изначально был восьмым, откатился на 24-е место после того как ему списали круг. Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 14-е время.

Формула-3. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Люк Браунинг – 1.20,222

2. Арвид Линдблад +0,084

3. Тим Трамниц +0,189

4. Габриэле Мини +0,195

5. Дино Беганович +0,202

6. Оливер Гёте +0,245

7. Лоренс ван Хупен +0,295

8. Себастьян Монтойя +0,326

9. Алекс Данн +0,341

10. Никола Цолов +0,345

...14. Никита Бедрин +0,643

...24. Леонардо Форнароли +0,938.