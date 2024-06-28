Перес — об улучшениях «Макларена»: с «Ред Булл» у всех будут проблемы

Мексиканский пилоты Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился своим мнением по поводу текущей формы австрийской команды, а также ответил на вопрос про успехи британской команды «Макларен».

«У «Макларена» была самая надёжная машина в последних нескольких гонках на различных трассах, и они были наиболее конкурентоспособными. Но вы говорите о маленьком запасе «Ред Булл». На самом деле, если мы сможем максимизировать наш пакет обновлений, тогда всё сильно изменится и наши дела будут выглядеть лучше. Мы очень сильны как команда, и с «Ред Булл» у всех [коллективов] будут проблемы, нас будет очень и очень сложно обыграть на протяжении всего сезона из-за того уровня, на котором мы выступаем в последние несколько лет», — заявил Перес журналистам Racingnews365.

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За последние четыре гонки Перес набрал восемь очков и занимает сейчас пятое место в личном зачёте, имея 111 очков.