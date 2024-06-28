Хорнер: если Вольф хочет Ферстаппена на следующий сезон, то Йос потенциально доступен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу периодических комментариев своего коллеги Тото Вольфа («Мерседес») в адрес пилота австрийской команды Макса Ферстаппена. У Хорнера поинтересовались об интересе Вольфа к Ферстаппену в части возможного подписания контракта с ним.

«Думаю, этот вопрос следует адресовать самому Тото. Макс, как мне кажется, был довольно откровенен в своём ответе (по поводу команды, в которой хочет продолжать карьеру. – Прим. «Чемпионата») на пресс-конференции. Это просто такая тактика по отвлечению внимания. Если он действительно хочет Ферстаппена на следующий сезон, то, думаю, Йос потенциально доступен», — приводит слова Хорнера GPBlog.

Материалы по теме Вольф отреагировал на ответ Ферстаппена о команде, в которой продолжит карьеру

Автоспорт: главные события 2024 года: