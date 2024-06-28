Йос Ферстаппен — о Кристиане Хорнере: я полностью покончил с ним

Бывший пилот Формулы-1 и отец трёхкратного чемпиона Макса Йос Ферстаппен вновь высказался по поводу Кристиана Хорнера после того, как обвинил того в саботировании выступления на Параде Легенд.

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«Насколько ребёнком можно быть в таком возрасте, настолько Хорнер и соответствует этому. Предстояли съёмки, например, с помощью дрона, но Кристиан не хотел, чтобы меня снимали в форме и цветах «Ред Булл». Я полностью покончил с Хорнером. Здесь как в детском саду. В конце концов мне бы разрешили покататься, но я отказался. Я нахожу это таким глупым детским поведением со стороны Хорнера, но думаю, это что-то да говорит о нём», — заявил Ферстаппен-старший в интервью Racingnews365.

Йос должен был управлять автомобилем RB8 2012 года, который помог Себастьяну Феттелю завоевать третий из четырёх подряд титулов. Парад Легенд стал ежегодным мероприятием в преддверии Гран-при Австрии, на котором несколько известных автомобилей и гонщиков выезжают на трассу «Ред Булл Ринг» для показательных заездов.