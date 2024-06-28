«Совершенно нет, игнорируйте!» Вольф — о сообщении в СМИ про себя и Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу взаимоотношений с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном после его решения перейти в «Феррари».

«Действительно ли мы продолжаем оставаться близки друг с другом? Так и есть. Абсолютно! То, что говорится извне, совершенно не соответствует действительности. Так что, пожалуйста, игнорируйте это!» — приводит слова Вольфа Oe24.at.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. В настоящий момент в активе британца 70 очков в общем зачёте пилотов. Льюис занимает восьмое место. Лидирует в чемпионате гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 219 баллов.

Ранее Вольф раскрыл ответ Хэмилтона после письма о саботаже Льюиса «Мерседесом».

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