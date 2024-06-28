На продажу выставлен самый дорогой в истории Bugatti Veyron. Он из цельного куска алюминия

На площадке Mechatronik на продажу выставлен уникальный экземпляр Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, кузов которого создан из цельного куска алюминия массой более 20 тонн. Цена на автомобиль не указана, однако в описании сказано, что это самый сложный и самый дорогой экземпляр в истории модели Veyron.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse из 20-тонного куска алюминия Фото: mechatronik.de

Автомобиль был построен в 2015 году, причём по индивидуальному заказу клиента его кузов должен был быть выполнен из цельного куска алюминия без использования сварки. Для этого понадобился кусок алюминия массой более 20 тонн, из которого позже при помощи расчётов Bugatti Engineering методом фрезерной обработки создавался кузов.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse из 20-тонного куска алюминия Фото: mechatronik.de

В связи со сложностью этой работы этот Veyron считается самым дорогим в истории линейки. В то же время стоимость автомобиля Mechatronik не раскрывают и сообщат лишь заинтересованным клиентам в случае обращения.

Салон Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Фото: mechatronik.de

Автомобиль Bugatti Veyron EB 16.4 был представлен в 2005 году и стал первой моделью марки после EB 110. Машина получился восьмилитровый двигатель с четырьмя турбинами мощностью 1000 лошадиных сил. Версия Grand Sport Vitesse в кузове тарга появилась в 2012 году и оснащалась уже 1200-сильным мотором. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена на уровне 375 км/ч.