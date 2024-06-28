Кристиан Хорнер однозначно ответил на обвинения Йоса Ферстаппена в саботаже

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на обвинения бывшего пилота Формулы-1 и отца трёхкратного чемпиона Макса Йоса Ферстаппена. Ранее тот заявил, что именно Хорнер саботировал его выступление на Параде Легенд.

«За организацией Парада Легенд отвечает автодром. Я не накладывал вето на участие кого-либо в нём. У меня есть уверенность в том, что все легенды примут участие позже. Мои отношения с Максом всегда были хорошими и крепкими. Он — ключевая часть нашей команды и наш пилот. Нам важно поддерживать с ним хорошие отношения. В прошлом у меня никогда не было проблем с родителями наших пилотов. И, какие бы у Йоса ни были проблемы, я не могу ничего сказать по этому поводу», — приводит слова Хорнера портал Racingnews365