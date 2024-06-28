Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й

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В Шпильберге завершилась квалификация к спринту Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третий результат – у пилота Оскара Пиастри.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:04.686.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.779.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:04.987.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:05.054.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:05.126 .

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:05.270.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:06.008.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 1:06.101.

9. Пьер Гасли («Альпин») — 1:06.624.

10. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени.

После второго сегмента вылетели:

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:05.806.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:05.847.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:05.878.

14. Юки Цунода («РБ») — 1:05.960.

15. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.

После первого сегмента вылетели:

16. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:06.581.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:06.583.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:06.725.

19. Александер Албон («Уильямс») — 1:06.754.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:07.197.