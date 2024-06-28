Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Австрии, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й

В Шпильберге завершилась квалификация к спринту Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третий результат – у пилота Оскара Пиастри.
Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:04.686.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.779.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:04.987.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:05.054.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:05.126 .
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:05.270.
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:06.008.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 1:06.101.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 1:06.624.
10. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени.
После второго сегмента вылетели:
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:05.806.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:05.847.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:05.878.
14. Юки Цунода («РБ») — 1:05.960.
15. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.
После первого сегмента вылетели:
16. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:06.581.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:06.583.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:06.725.
19. Александер Албон («Уильямс») — 1:06.754.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:07.197.