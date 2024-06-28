Motorsport Italia прояснил статус опции Ньюи с «Феррари» в его решении выбора команды

Известный британский инженер Эдриан Ньюи рассматривает предложения других команд Формулы-1, несмотря на то что у него действует опция с «Феррари» до конца июля. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

Напомним, ранее прошёл слух, что Ньюи уже заключил соглашение с итальянской «Феррари» до 2027 года, а сумма его контракта составит $ 105 млн. Отмечается, что посредником выступил бывший владелец команды Формулы-1 ирландец Эдди Джордан, якобы помогший Ньюи не брать паузу после ухода из «Ред Булл».

Австрийская команда объявила об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.