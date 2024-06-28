Макс Ферстаппен: всегда здорово быть первым перед своими болельщиками

Пилот австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился эмоциями от спринт-квалификации Гран-при Австрии.

«Всегда здорово быть первым перед своими болельщиками, болельщиками команды. Машина хорошо сбалансирована, наши изменения, внесённые перед сессией, сработали, я доволен. Как пройдёт завтрашняя гонка? Вот завтра и узнаем, я пока не об этом не переживаю», — сказал Макс после спринт-квалификации.

Напомним, нидерландский пилот показал первый результат в спринт-квалификации Гран-при Австрии. Второе и третье время показали пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

Ранее Кристиан Хорнер высказался по поводу периодических комментариев Тото Вольфа в адрес Макса Ферстаппена.