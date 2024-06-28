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Шарль Леклер объяснил, почему не успел установить время в спринт-квалификации ГП Австрии

Шарль Леклер объяснил, почему не успел установить время в спринт-квалификации ГП Австрии
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему ему не удалось установить время в третьем сегменте спринт-квалификации Гран-при Австрии в Шпильберге. В результате пилот занял 10-ю позицию.

«Я не знаю, что произошло. Я был на пит-лейне, когда сработала система, которая не даёт заглохнуть двигателю. Затем всё выключилось. Команда сказала, что мы позже это обсудим, так что я не знаю.

Мы не были сегодня сильны, но должны были занять место выше, чем 10-е. Это немного разочаровывает, но завтра в спринте мы постараемся показать результат лучше», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», показал первый результат в спринт-квалификации Гран-при Австрии. Второе и третье время показали пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

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