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Хэмилтон: я вообще не принимал участия в борьбе, вся сессия была катастрофической

Хэмилтон: я вообще не принимал участия в борьбе, вся сессия была катастрофической
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Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон дал жёсткую оценку своему выступлению в спринт-квалификации Гран-при Австрии.

«Я вообще не принимал участия в борьбе, вся сессия была просто катастрофической, с нашей точки зрения. Практика прошла хорошо, по ощущениям, машина была в порядке. Не думаю, что нам хватило бы скорости, чтобы завоевать поул, но круги были очень плохими. Обгоны были чем-то грандиозным, но мы сделаем всё, что в наших силах. Обычно спринт не такой насыщенный событиями, поэтому основное внимание будет уделено тому, чтобы лучше выступить в квалификации завтра», — приводит слова Хэмилтона портал Sky Sports.

Напомним, в спринт-квалификации британский гонщик показал шестой результат. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

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