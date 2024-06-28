Джордж Расселл — о спринт-квалификации: приятно быть в первых рядах чаще

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл позитивно оценил выступление в спринт-квалификации Гран-при Австрии, хотя был удивлён своим отрывом по времени от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Мой круг в третьем сегменте показался мне очень сильным. Я был удивлён отрывом, вероятно, перестарался во время прогревочного круга и лишил шины максимального сцепления с трассой. Это единственное объяснение, которое у меня есть, потому что круг казался сильным, возможно, это был лучший круг в сессии. Четвёртое место по-прежнему остаётся отличной позицией для завтрашней борьбы.

Определённо буду бороться за подиум в спринте. Но очевидно, самое главное – основная гонка. Однако мы ещё раз подтвердили, что мы сейчас в игре. Вероятно, на данный момент мы немного опережаем «Феррари», но «Макларен» все ещё впереди, но приятно быть в первых рядах чаще», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Напомним, Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», показал первый результат в спринт-квалификации Гран-при Австрии. Второе и третье время показали пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.