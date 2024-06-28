Пиастри: отставание от Макса было небольшим, так что мы определённо участвуем в борьбе

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался насчёт своего выступления в спринт-квалификации Гран-при Австрии.

«Позиция неплохая, но на последнем круге я мог бы улучшить пару поворотов. В прошлый уик-энд мне пришлось нелегко, но, думаю, мы снова набираем темп. Новое переднее антикрыло работало хорошо, так что я с нетерпением жду конца уик-энда. Отставание от Макса было небольшим, так что мы определённо участвуем в борьбе», — приводит слова Оскара Пиастри портал Sky Sports.

Напомним, австралийский пилот «Макларена» показал третий результат в спринт-квалификации Гран-при Австрии, а его напарник Ландо Норрис — второй. Лучшее время продемонстрировал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.