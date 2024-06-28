Тото Вольф: мы думали, что сможем побороться за поул-позицию

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что у команды были другие ожидания от спринт-квалификации Гран-при Австрии, и предположил, какие результаты будут в гонке.

«Первая свободная практика прошла хорошо для нас, квалификация – нет, но ясно, что теперь ожидания другие.

Мы думали, что сможем побороться за поул-позицию, но Ферстаппен явно был слишком быстр, а «Макларен», как и в прошлый уикэнд, смогли проехать быстрый круг. Спринт сложно судить, но если посмотреть на позиции в квалификации, то, вероятно, именно такими же они и будут в гонке.

Мы постоянно улучшаем машину и учимся. Квалификация – это совсем другое. Возможно, завтра мы сможем быть ближе к Ферстаппену. Возможно, первый ряд будет отличным результатом, но есть ради чего бороться», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Напомним, Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», показал первый результат в спринт-квалификации Гран-при Австрии. Второе и третье время показали пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.