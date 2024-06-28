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Серхио Перес назвал причину своего провального выступления в спринт-квалификации

Серхио Перес назвал причину своего провального выступления в спринт-квалификации
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес считает, что из-за гонщика «Альпин» Эстебана Окона он показал провальное выступление в спринт-квалификации Гран-при Австрии.

«Понятия не имею, что там делал Эстебан. Очевидно, ему пришлось ехать очень медленно. В результате на последнем круге у нас с ним был разрыв в полсекунды. У меня практически не было шансов. Это довольно досадно, учитывая то, что сегодня у нас был многообещающий темп. К сожалению, нам не удалось развить его максимально», — приводит слова Переса портал The Race.

Напомним, Эстебан Окон перед кругом сильно отпустил пилотов впереди. Ехавшие позади него Серхио Перес и Пьер Гасли не имели возможности отстать, чтобы болид впереди не мешал им на быстром круге. Потому что они тогда не успели бы уйти на быстрый круг до истечения время — так, как это произошло у Леклера.

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