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Стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1

Стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1
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Определилась предварительная стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Австрии Формулы-1.

Формула-1. Спринт Гран-при Австрии. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Карлос Сайнс («Феррари»).
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
7. Серхио Перес («Ред Булл»).
8. Эстебан Окон («Альпин»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Шарль Леклер («Феррари»).
11. Кевин Магнуссен («Хаас»).
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
14. Юки Цунода («РБ»).
15. Логан Сарджент («Уильямс»).
16. Даниэль Риккардо («РБ»).
17. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
19. Александер Албон («Уильямс»).
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

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