Хорнер подколол «Мерседес» на фоне попыток переманить Ферстаппена

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на продолжающиеся попытки «Мерседеса» переманить гонщика Макса Ферстаппена. Напомним, одними из аргументов Тото Вольфа являлись потенциально сильная форма команды и мотор, который будет при новом техническом регламенте.

«Макс — важная часть нашей команды. У него все победы и подиумы в «Ред Булл», он трёхкратный чемпион на данный момент. И он является важным членом команды. Его окружает потрясающий коллектив. И мы знаем, как выглядит будущее.

Очевидно, было много шума по поводу его ухода в другое место. Иногда можно подумать, что это просто тактика для отвлечения внимания, потому что нужно задаться вопросом, каковы очевидные мотивы, стоящие за этим.

Хэмилтон, который создал всё движение на рынке, имел всю информацию о двигателях, правилах 2026 года и многом другом, но всё равно решил уйти и оставил место в «Мерседесе», поэтому сейчас, очевидно, появились некоторые предположения о том, кто займёт это место. Однако это будет не Макс Ферстаппен», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что Вольф сохраняет надежду подписать Ферстаппена и потому откладывает принятие решения по второму пилоту. По окончании нынешнего сезона «Мерседес» покинет Льюис Хэмилтон.