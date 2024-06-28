Хельмут Марко прокомментировал ссору между Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал разногласия между руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером и отцом трёхкратного чемпиона Макса Йосом Ферстаппеном. Ранее Йос заявил, что именно Хорнер саботировал его выступление на Параде Легенд.

«Нам нужно сконцентрироваться на спортивном аспекте. «Макларен» — сильный соперник, и, хотя у нас есть обнадёживающее преимущество, оно возникло по большей части потому, что наши соперники боролись за очки друг с другом.

У нас уже достаточно проблем, и мы их решаем. Я думаю, это личное дело Кристиана и Йоса. В любом случае речь не должна идти о таких тривиальных вещах, как шоу. Макс присутствует в основной гонке, и это самое главное», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, Йос Ферстаппен должен был управлять автомобилем RB8 2012 года, который помог Себастьяну Феттелю завоевать третий из четырёх титулов подряд. Парад Легенд стал ежегодным мероприятием в преддверии Гран-при Австрии, на котором несколько известных автомобилей и гонщиков выезжают на трассу «Ред Булл Ринг» для показательных заездов.