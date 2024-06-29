Марко назвал причину остановки Ферстаппена во время первой тренировки ГП Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал причину остановки пилота команды Макса Ферстаппена во время первой тренировки Гран-при Австрии. В ходе практики у нидерландца возникли проблемы с двигателем на стартовой прямой. Во время красных флагов машину доставили в боксы, после чего Макс моментально вернулся на трассу.

«Мы очень рады, что завоевали поул-позицию. Во время первой тренировки Макс ехал прямо. Но, к сожалению, он заехал почти всеми колёсами на бордюр. В результате этого отключился датчик, показывающий давление масла. Теоретически давления масла в двигателе не было. Нам пришлось заглушить двигатель, чтобы избежать дальнейших повреждений. Повезло, что это произошло рядом с боксами. Это позволило нам откатить машину назад и вытолкнуть её с пит-лейна. Мы включили датчик давления масла, и болид продолжил движение в обычном режиме. Из-за этого инцидента мы потеряли всего один или два круга», — приводит слова Марко портал Motorsport.