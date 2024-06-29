Ферстаппен — о форме «Макларена»: последние несколько кругов в Барселоне были испытанием

Выступая на пресс-конференции после спринт-квалификации нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о текущей форме британской команды «Макларен».

«Я думаю, что болиды «Макларена» на данный момент очень быстры. Думаю, в Барселоне вы могли видеть, что они очень хорошо использовали свои шины. У них был намного меньший износ и огромный ресурс использования шин, чем у остальных пилотов на стартовой решётке, при этом у них шло всё так хорошо, что они могли себе даже позволить не сильно ухудшать темп в конце отрезков.

Так что последние несколько кругов прошлой гонки были для меня настоящим испытанием, и Ландо определённо догонял меня. Плюс наши известные проблемы с бордюрами и неровностями. Это вещи, которые мы пытаемся лучше понять и не перенести на болид следующего года. Это вещи, которые нам нужно изменить и усовершенствовать», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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Вчера, 28 июня, нидерландец одержал победу в спринт-квалификации, опередив двух пилотов «Макларена», занявших второе [Ландо Норрис] и третье [Оскар Пиастри] место.