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«Мерседес» назвал проблему, которая помешала Хэмилтону выступить сильнее

«Мерседес» назвал проблему, которая помешала Хэмилтону выступить сильнее
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Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал выступление команды в первый день Гран-при Австрии.

«Квалификация к спринту прошла хорошо, хотя в третьем сегменте мы выехали на трассу первыми. Нам важно было не поддаваться риску, а также не ждать клетчатого флага. Это затрудняло использование преимуществ трассы. Мы надеялись на более высокие результаты, чем на четвёртое и шестое места, но наш темп на мягких шинах не был так хорош, чтобы у нас была возможность побороться за лучшие позиции. Льюис получил небольшое повреждение днища и был недоволен своими кругами. Джордж почувствовал, что ему нужно немного усилить сцепление в скоростных поворотах, поэтому мы рассматриваем возможность внести некоторые коррективы.

Наша цель — набрать достойное количество очков в спринте. Кроме того, он будет полезен в качестве дополнительной подготовки к воскресной гонке. После спринта у нас также будет возможность настроить машину для основной квалификации. Мы знаем, в чём нам нужно прибавить, так что, надеюсь, нам удастся немного продвинуться вперёд и стартовать чуть ближе к лидерам в воскресной гонке. У нас была отличная первая практика. Оба болида хорошо поработали на длинных дистанциях. На жёстких шинах мы выглядели примерно так же, как в Барселоне, с точки зрения конкурентоспособности», — приводит слова Шовлина портал GPblog.

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