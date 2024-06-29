Алонсо — о спринте: набрать очки будет очень сложно

Испанский пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопросы журналистов после спринт-квалификации, спрогнозировав возможные результаты команды в самом спринте.

«Квалификация была очень напряжённой, как мы и ожидали. Я был вполне доволен своими кругами в квалификации спринта и чувствовал, что нам удалось показать лучшее время как в первом, так и во втором сегменте. К сожалению, сегодня не удалось дойти до десятки лучших. Думаю, завтра набрать очки будет очень сложно, поскольку их дают только восьмёрке лучших. Но мы рассмотрим спринтерскую гонку как возможность собрать больше информации в преддверии воскресной гонки», — приводят слова Алонсо журналисты издания Marca.

В прошедшей 28 июня спринт-квалификации Фернандо занял 13-е место, уступив своему напарнику Лэнсу Строллу, занявшему 12-е место, тридцать одну тысячную секунды.