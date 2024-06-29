Никола Цолов выиграл гонку Формулы-3 в Австрии, Бедрин — 13-й

Сегодня, 29 июня, состоялась гонка этапа Формулы-3 в Австрии. Первым к финишу пришёл болгарский пилот «АРТ Гран-при» Никола Цолов. Вторым оказался норвежец Мартинус Стеншор («Hitech Pulse-Eight»), а третьим — австралиец Кристиан Мэнселл из «АРТ Гран-при». Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 13-е время.

Лидер чемпионата Леонардо Форнароли завершил гонку на 12-й позиции.

Формула-3. Австрии. Гонка:

Никола Цолов — 34:24.710. Мартинус Стеншор +0,673. Кристиан Мэнселл +1,244. Алекс Данн +1,647. Лоренс ван Хупе +3,168. Габриэле Мини +3,496. Оливер Гёте +3,751. Тим Трамниц +4,053. Ноэль Леон +4,498. Сами Магетуниф +4,886.

...13. Никита Бедрин +7,077.

...23. Пётр Вишницкий +10,900.