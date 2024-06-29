Никола Цолов выиграл гонку Формулы-3 в Австрии, Бедрин — 13-й
Сегодня, 29 июня, состоялась гонка этапа Формулы-3 в Австрии. Первым к финишу пришёл болгарский пилот «АРТ Гран-при» Никола Цолов. Вторым оказался норвежец Мартинус Стеншор («Hitech Pulse-Eight»), а третьим — австралиец Кристиан Мэнселл из «АРТ Гран-при». Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 13-е время.
Лидер чемпионата Леонардо Форнароли завершил гонку на 12-й позиции.
Формула-3. Австрии. Гонка:
- Никола Цолов — 34:24.710.
- Мартинус Стеншор +0,673.
- Кристиан Мэнселл +1,244.
- Алекс Данн +1,647.
- Лоренс ван Хупе +3,168.
- Габриэле Мини +3,496.
- Оливер Гёте +3,751.
- Тим Трамниц +4,053.
- Ноэль Леон +4,498.
- Сами Магетуниф +4,886.
...13. Никита Бедрин +7,077.
...23. Пётр Вишницкий +10,900.
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