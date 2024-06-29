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Никола Цолов выиграл гонку Формулы-3 в Австрии, Бедрин — 13-й

Никола Цолов выиграл гонку Формулы-3 в Австрии, Бедрин — 13-й
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Сегодня, 29 июня, состоялась гонка этапа Формулы-3 в Австрии. Первым к финишу пришёл болгарский пилот «АРТ Гран-при» Никола Цолов. Вторым оказался норвежец Мартинус Стеншор («Hitech Pulse-Eight»), а третьим — австралиец Кристиан Мэнселл из «АРТ Гран-при». Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 13-е время.

Лидер чемпионата Леонардо Форнароли завершил гонку на 12-й позиции.

Формула-3. Австрии. Гонка:

  1. Никола Цолов — 34:24.710.
  2. Мартинус Стеншор +0,673.
  3. Кристиан Мэнселл +1,244.
  4. Алекс Данн +1,647.
  5. Лоренс ван Хупе +3,168.
  6. Габриэле Мини +3,496.
  7. Оливер Гёте +3,751.
  8. Тим Трамниц +4,053.
  9. Ноэль Леон +4,498.
  10. Сами Магетуниф +4,886.

...13. Никита Бедрин +7,077.

...23. Пётр Вишницкий +10,900.

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