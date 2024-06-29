Албон начнёт спринт Гран-при Австрии с пит-лейна

ФИА выпустили официальное заявление о том, что команда «Уильямс» нарушила регламент и изменила настройки на машине своего пилота Александера Албона в режиме «закрытого парка».

В связи с этим нарушением тайский пилот будет начинать спринт-гонку стартом с пит-лейна. Вчерашнюю квалификацию в преддверии спринта Албон закончил на 19-м месте, опередив китайского пилота Гуаньюя Чжоу из команды «Кик-Заубер». Напарник Александера Логан Сарджент прошёл во второй сегмент квалификации, но не показал там времени, из-за чего будет стартовать 15-м.

Спринт-гонка начинается сегодня, 29 июня, в 13:00 мск на трассе «Ред Булл Ринг», находящейся в Шпильберге, Австрия.

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В 17:00 мск начнётся квалификация к основной гонке Австрии.