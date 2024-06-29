Франческо Баньяя выиграл квалификацию ГП Нидерландов MotoGP. Хорхе Мартин — 2-й
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В Ассене (Нидерланды) завершилась квалификация десятого этапа сезона MotoGP Гран-при Нидерландов, лучший результат по итогам которой показал итальянский гонщик «Дукати» Франческо Баньяя.
Второй результат показал испанский мотогонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Тройку лучших замкнул Фабио Ди Джаннантонио.
MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация:
- Франческо Баньяя («Дукати») — 1.30.540.
- Хорхе Мартин («Дукати») +0,377
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0,734.
- Алекс Маркес («Дукати») +0,785.
- Марк Маркес («Дукати») +0,838.
- Маверик Виньялес («Априлья») +0,881.
- Франко Морбиделли («Дукати») +1,056.
- Алеш Эспаргаро («Априлья») +1,076.
- Энеа Бастьянини («Дукати») +1,088.
- Брэд Биндер («Дукати») +1,168.
Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка голландского этапа MotoGP.
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