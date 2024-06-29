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Франческо Баньяя выиграл квалификацию ГП Нидерландов MotoGP. Хорхе Мартин — 2-й

Франческо Баньяя выиграл квалификацию ГП Нидерландов MotoGP. Хорхе Мартин — 2-й
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В Ассене (Нидерланды) завершилась квалификация десятого этапа сезона MotoGP Гран-при Нидерландов, лучший результат по итогам которой показал итальянский гонщик «Дукати» Франческо Баньяя.

Второй результат показал испанский мотогонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Тройку лучших замкнул Фабио Ди Джаннантонио.

MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация:

  1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1.30.540.
  2. Хорхе Мартин («Дукати») +0,377
  3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0,734.
  4. Алекс Маркес («Дукати») +0,785.
  5. Марк Маркес («Дукати») +0,838.
  6. Маверик Виньялес («Априлья») +0,881.
  7. Франко Морбиделли («Дукати») +1,056.
  8. Алеш Эспаргаро («Априлья») +1,076.
  9. Энеа Бастьянини («Дукати») +1,088.
  10. Брэд Биндер («Дукати») +1,168.

Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка голландского этапа MotoGP.

MotoGP 2024. Этап 10, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация 2
29 июня 2024, суббота. 12:25 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:30.540
2
Хорхе Мартин
Ducati
+0.081
3
Маверик Виньялес
Aprilia
+0.411
Комментарии
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