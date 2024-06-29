Вассёр назвал недостатки «Феррари» на Гран-при Австрии

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр обсудил на пресс-конференции проблемы, с которыми столкнулся коллектив из Маранелло во время спринт-квалификации в Австрии.

«Мы явно разочарованы тем, что одна машина оказалась на пятом месте, а другая — на 10-м. Нам нужно посмотреть на нашу производительность на шинах «софт», поскольку на «медиуме» всё было в порядке, и мы боролись с «Мерседес» и «Макларен». Нам также нужно поработать над подпрыгиванием машин в последних двух быстрых поворотах, потому что это стоило нам ощутимой потери времени. На завтра в спринте есть только одна стратегия – атаковать. Всё, что мы можем сделать, это упорно работать. Мы хотим набрать хорошие очки благодаря Карлосу и помочь получить ещё несколько [очков] Шарлю», — заявил Вассёр журналистам GPblog.

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Спринт Гран-при Австрии начнётся сегодня, 29 июня, в 13:00 мск. Победу в спринт-квалификации одержал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на втором и третьем местах квалификацию закончили пилоты «Макларена» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.