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Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й
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В Шпильберге завершился спринт Гран-при Австрии Формулы-1. Первое место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим – пилот Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт.

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26:41.389.
  2. Оскар Пиастри («Макларен») +4,616.
  3. Ландо Норрис («Макларен») +5,348.
  4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,354.
  5. Карлос Сайнс («Ферррари») +9,989.
  6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207.
  7. Шарль Леклер («Феррари») +13,424.
  8. Серхио Перес («Ред Булл») +17,409.
  9. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067.
  10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +30,175.
  11. Эстебан Окон («Альпин») +30,839.
  12. Пьер Гасли («Альпин») +31,308.
  13. Юки Цунода («РБ») +35,452.
  14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +38,423.
  15. Даниэль Риккардо («РБ») +43,155.
  16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44,076.
  17. Логан Сарджент («Уильямс») +44,076.
  18. Александер Албон (Уильямс) +44,673.
  19. Валттери Боттас («Заубер») +46,511.
  20. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +53,143.
Формула-1 2024. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт
29 июня 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
26:41.389
2
Оскар Пиастри
McLaren
+4.616
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.348
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