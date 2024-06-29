Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й
В Шпильберге завершился спринт Гран-при Австрии Формулы-1. Первое место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим – пилот Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт.
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26:41.389.
- Оскар Пиастри («Макларен») +4,616.
- Ландо Норрис («Макларен») +5,348.
- Джордж Расселл («Мерседес») +8,354.
- Карлос Сайнс («Ферррари») +9,989.
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207.
- Шарль Леклер («Феррари») +13,424.
- Серхио Перес («Ред Булл») +17,409.
- Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +30,175.
- Эстебан Окон («Альпин») +30,839.
- Пьер Гасли («Альпин») +31,308.
- Юки Цунода («РБ») +35,452.
- Нико Хюлькенберг («Хаас») +38,423.
- Даниэль Риккардо («РБ») +43,155.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44,076.
- Логан Сарджент («Уильямс») +44,076.
- Александер Албон (Уильямс) +44,673.
- Валттери Боттас («Заубер») +46,511.
- Гуаньюй Чжоу («Заубер») +53,143.
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