«Это просто глупо. Он несёт чушь». Вольф ответил на провокацию Хорнера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на провокацию главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее Хорнер посоветовал Вольфу подписать в свою команду отца Макса Ферстаппена Йоса, когда его спросили о постоянных комментариях главы «Мерседеса» насчёт потенциального перехода голландца в немецкую команду.

«Я этого вообще не слышал. Это просто глупо. Он несёт чушь. Будем ли мы рассматривать подписание Йоса в команду? Это звучит не так уж и плохо (улыбается)», — приводит слова Вольфа портал GPblog.

Напомним, Макс Ферстаппен занимает первую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 219 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» находится на первом месте с 330 очками, а «Мерседес» — на четвёртом со 151 очком.