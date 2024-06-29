ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это просто глупо. Он несёт чушь». Вольф ответил на провокацию Хорнера

«Это просто глупо. Он несёт чушь». Вольф ответил на провокацию Хорнера
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на провокацию главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее Хорнер посоветовал Вольфу подписать в свою команду отца Макса Ферстаппена Йоса, когда его спросили о постоянных комментариях главы «Мерседеса» насчёт потенциального перехода голландца в немецкую команду.

«Я этого вообще не слышал. Это просто глупо. Он несёт чушь. Будем ли мы рассматривать подписание Йоса в команду? Это звучит не так уж и плохо (улыбается)», — приводит слова Вольфа портал GPblog.

Напомним, Макс Ферстаппен занимает первую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 219 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» находится на первом месте с 330 очками, а «Мерседес» — на четвёртом со 151 очком.

Материалы по теме
Хорнер: если Вольф хочет Ферстаппена на следующий сезон, то Йос потенциально доступен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android