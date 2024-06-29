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Норрис — о борьбе с Ферстаппеном: я оставил «калитку» открытой, как новичок

Норрис — о борьбе с Ферстаппеном: я оставил «калитку» открытой, как новичок
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После финиша спринта Гран-при Австрии британский пилот Ландо Норрис из команды «Макларен», закончивший спринт на третьем месте, прокомментировал свою борьбу с пилотом команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Хорошая гонка между нами, особенно с Максом в начале, было очень весело. Когда шины стали горячими, появились трудности, поэтому мне пришлось действовать на максимальном уровне, чтобы использовать свою возможность для обгона. Тогда я всё испортил и оставил «калитку» открытой как новичок. Кое-что нужно улучшить, но мы уже здесь и определённо можем дать им бой завтра», — сказал Норрис после спринта.

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Первое место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третье – у пилота Ландо Норриса.

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