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Пиастри: казалось, что Макс и Ландо помогут мне выйти на 1-е место, но этого не произошло

Пиастри: казалось, что Макс и Ландо помогут мне выйти на 1-е место, но этого не произошло
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал своё выступление в спринте Гран-при Австрии.

«Я финишировал на одно место выше, чем стартовал, но во второй половине у меня был другой темп. Мне казалось, что Макс и Ландо помогут мне выйти на первое место, но этого не произошло. Есть на что обратить внимание перед завтрашней гонке. Но мы определённо заработаем очки — это действительно хороший результат по сравнению с другими командами.

Ландо и Макс упорно боролись, и в четвёртом повороте я заметил, что есть возможность для маневра, но было поздно. У меня было понимание, что на выходе из поворота будет шанс для обгона. Поэтому я надеялся обойти их, выждать момент и выложиться изо всех сил. На мой взгляд, у меня была возможность обогнать Макса во время следующего круга. Но мне не хватило темпа. Однако терпение на старте принесло свои плоды», — приводит слова Пиастри портал Sky Sports.

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