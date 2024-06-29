Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринте Гран-при Австрии

Победитель спринта Гран-при Австрии нидерландский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги выступления на трассе Ред Булл Ринг.

«У меня был очень хороший старт и первый круг, но как только появилась возможность использовать DRS, было очень трудно создать отрыв. Было также несколько захватывающих сражений, но как только я обеспечил отрыв, я смог участвовать в своей гонке, и это было лучше. Вы могли видеть, как два« Макларена» сражались изо всех сил, пытаясь усложнить мне задачу. Поэтому появилось несколько вещей, о которых стоит подумать: завтра мы можем добиться большего, потому что нас ожидает длинная гонка и больший износ шин», — приводит слова Ферстаппена портал Sky Sports.

Квалификация основной гонки Гран-при Австрии начнется в 17:00 по МСК.