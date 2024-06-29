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Оливер Берман выиграл спринт Ф-2 в Австрии, Антонелли — 15-й

Оливер Берман выиграл спринт Ф-2 в Австрии, Антонелли — 15-й
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Сегодня, 29 июня, состоялась гонка Формулы-2 в Австрии. Первым финишировал 19-летний пилот Оливер Берман («Према»), вторым стал Хосеп Мария Марти («Кампос»). На третьем месте гонку завершил Пол Арон («Хайтек»).

Юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли финишировал 15-м.

Формула-2. Барселона. Гонка:

  1. Оливер Берман («Према») — 37:22.959.
  2. Хосеп Мария Марти («Кампос») +1,751.
  3. Пол Арон («Хайтек») +3,003.
  4. Габриэл Бортолето («Инвикта») +3,655.
  5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +11,030.
  6. Джек Кроуфорд (DAMS) +11,677.
  7. Куш Майни («Инвикта») +13,703.
  8. Йозуа Дюрксен («АРТ Гран-при») +13,887.
  9. Зак О'Салливан («АРТ Гран-при») +15,866.
  10. Виктор Мартинс («AIX Racing») +19,852.

...15. Андреа Кими Антонелли («Према») +23,728.

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