Оливер Берман выиграл спринт Ф-2 в Австрии, Антонелли — 15-й
Сегодня, 29 июня, состоялась гонка Формулы-2 в Австрии. Первым финишировал 19-летний пилот Оливер Берман («Према»), вторым стал Хосеп Мария Марти («Кампос»). На третьем месте гонку завершил Пол Арон («Хайтек»).
Юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли финишировал 15-м.
Формула-2. Барселона. Гонка:
- Оливер Берман («Према») — 37:22.959.
- Хосеп Мария Марти («Кампос») +1,751.
- Пол Арон («Хайтек») +3,003.
- Габриэл Бортолето («Инвикта») +3,655.
- Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +11,030.
- Джек Кроуфорд (DAMS) +11,677.
- Куш Майни («Инвикта») +13,703.
- Йозуа Дюрксен («АРТ Гран-при») +13,887.
- Зак О'Салливан («АРТ Гран-при») +15,866.
- Виктор Мартинс («AIX Racing») +19,852.
...15. Андреа Кими Антонелли («Према») +23,728.
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