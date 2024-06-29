Хюлькенбергу добавили 10 секунд к результату и начислили штрафные баллы

Немецкому пилоту «Хааса» Нико Хюлькенбергу добавили дополнительное время к результату и начислили штрафные баллы. Об этом сообщает новостной портал Sky Sports.

Хюлькенбергу добавили 10 секунд к результату, а также начислили два штрафных балла в суперлицензию за инцидент с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время спринта Гран-при Австрии.

«Пилот машины №27 попытался обогнать машину №14 в третьем повороте, но не справился с управлением и пропустил поворот. Машина №27 оказалась на краю трассы, не дав машине №14 выполнить поворот и вынудив другого пилота выехать за пределы трассы», — сказано в заявлении.

Таким образом, в итоговой таблице результатов спринта Гран-при Австрии Нико Хюлькенберг опустился с 14-й позиции на 19-ю.