Формула-1, Гран-при Австрии — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 29 июня, состоится квалификация 11-го этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австрии. Этап принимает стационарная трасса автодрома «Ред Булл Ринг» (Шпильберг). Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Его команда «Ред Булл» занимает первое место в зачёте Кубка конструкторов.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Австрии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации