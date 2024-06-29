Макс Ферстаппен встал на сторону своего отца в конфликте с Хорнером

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен выступил в защиту своего отца Йоса в его продолжающейся ссоре с руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером, связанной с обвинениями Ферстаппена-старшего в саботаже его участия в Параде Легенд.

«Естественно, это неприятно ни для меня, ни для моего отца, ни для Кристиана, ни для команды. Конечно, вы не хотите, чтобы такое произошло. Мой отец совершенно ясно объяснил причину этого, и, конечно, я могу понять его мнение по этому поводу, потому что в конце дня его просят водить машину, и позже он обнаруживает, что его не хотят видеть за рулём. Я здесь, чтобы сосредоточиться на лучших результатах для себя и команды, поэтому мне нужны хорошие отношения со всеми. Но, конечно, этого сценария можно было избежать», — сказал Ферстаппен в интервью Yahoo Sports.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третье место у пилота Ландо Норриса.