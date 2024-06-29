Организаторы Гран-при Австрии рассказали, кто заменит Йоса Ферстаппена на Параде Легенд

В воскресенье, 30 июня, состоится ежегодный Парад Легенд в преддверии Гран-при Австрии, на котором несколько известных автомобилей и гонщиков выедут на трассу «Ред Булл Ринг» для показательных кругов. В связи со скандальным отказом Йоса Ферстаппена организаторы назвали замену Ферстаппену-старшему.

«Парад Легенд 2024 года под названием «Победители Гран-при Австрии» пройдёт в воскресенье, 30 июня, перед началом основной гонки. Вместо Йоса Ферстаппена выступит австрийский пилот Патрик Фризахер на болиде RB8», — заявили организаторы журналистам GPblog.

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Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1, должен был управлять автомобилем RB8 2012 года, который помог Себастьяну Феттелю завоевать третий из четырёх подряд титулов.