Йос Ферстаппен обвинил Хорнера в намерении испортить тормоза в болиде своего сына

Бывший пилот Формулы-1 и отец трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен вновь выступил с обвинением в адрес руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«По моим данным, Кристиан сделал всё возможное, чтобы помешать мне участвовать. Кроме того, теперь я буду следить за тем, чтобы тормоза в болиде Макса работали исправно. А это уже довольно серьёзно.

Честно говоря, для меня его поведение неприемлемо, учитывая к тому же, что он руководитель команды и должен создавать мирную обстановку внутри коллектива. Не думаю, что это принесёт кому-то пользу в будущем.

Несмотря на это, мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на том, что лучше для Макса. Надеюсь, они создадут машину, которая будет побеждать ещё долгое время. Макс будет счастлив, а я позабочусь о том, чтобы он таким и оставался. Но как только это изменится, я буду знать, что делать», — приводит слова Йоса портал Racingnews365.