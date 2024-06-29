Тюнинг-ателье представило Ferrari 296 GTS с форсированным двигателем

Компания Novitec представила собственный вариант автомобиля Ferrari 296 GTS. Автомобиль получил модифицированный карбоновый кузов, а также больше мощности.

Ferrari 296 GTS от Novitec Фото: Novitec

Благодаря специалистам Novitec силовая установка получила дополнительные 37 лошадиных сил и теперь способна развивать 638 кВт (867 л. с.). Напомним, что в своей оригинальной комплектации 296-я модель оснащается 3-литровым гибридным Tipo F163 V6 с двойным турбонаддувом мощностью 610 кВт (830 л. с.).

Ferrari 296 GTS от Novitec Фото: Novitec

Кроме того, в тюнинг-пакет от Novitec входит переработанный с использованием карбона кузов, включающий в себя новый сплиттер, задний диффузор и спойлер. Также 296 GTS в исполнении Novitec получила спортивные пружины и обновлённую выхлопную систему, которая доступна в том числе с отделкой из золота 999 пробы.

Ferrari 296 GTS от Novitec Фото: Novitec

Скоростные характеристики автомобиля с этим пакетом в Novitec не раскрывают, а базовая Ferrari 296 GTB разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а её максимальная скорость составляет 330 км/ч.