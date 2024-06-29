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Баньяя выиграл спринт MotoGP в Ассане, Хорхе Мартин — второй, Маверикс Виньялес — третий

Баньяя выиграл спринт MotoGP в Ассане, Хорхе Мартин — второй, Маверикс Виньялес — третий
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В Ассане (Нидерланды) завершилась спринтерская гонка 10-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.

Испанец Хорхе Мартин, представляющий команду «Дукати», занял второе место. Третьим финишировал испанский мотогонщик Маверик Виньялес.

MotoGP. Гран-при Италии. Спринт:

  1. Франческо Баньяя («Дукати») — 19.30,251.
  2. Хорхе Мартин («Дукати») +2,355.
  3. Маверик Виньялес («Априлья») +4,103.
  4. Энеа Бастьянини («Дукати») +6,377.
  5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8,869.
  6. Брэд Биндер («КТМ») +9,727.
  7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,828.
  8. Алекс Маркес («Дукати») +13,196.
  9. Франко Морбиделли («Дукати») +13,560.
  10. Педро Акоста («КТМ») +15,792.
MotoGP 2024. Этап 10, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Спринт
29 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
19:58.090
2
Хорхе Мартин
Ducati
+2.355
3
Маверик Виньялес
Aprilia
+4.103
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