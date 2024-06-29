Баньяя выиграл спринт MotoGP в Ассане, Хорхе Мартин — второй, Маверикс Виньялес — третий
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В Ассане (Нидерланды) завершилась спринтерская гонка 10-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.
Испанец Хорхе Мартин, представляющий команду «Дукати», занял второе место. Третьим финишировал испанский мотогонщик Маверик Виньялес.
MotoGP. Гран-при Италии. Спринт:
- Франческо Баньяя («Дукати») — 19.30,251.
- Хорхе Мартин («Дукати») +2,355.
- Маверик Виньялес («Априлья») +4,103.
- Энеа Бастьянини («Дукати») +6,377.
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8,869.
- Брэд Биндер («КТМ») +9,727.
- Фабио Куартараро («Ямаха») +10,828.
- Алекс Маркес («Дукати») +13,196.
- Франко Морбиделли («Дукати») +13,560.
- Педро Акоста («КТМ») +15,792.
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