Баньяя выиграл спринт MotoGP в Ассане, Хорхе Мартин — второй, Маверикс Виньялес — третий

В Ассане (Нидерланды) завершилась спринтерская гонка 10-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.

Испанец Хорхе Мартин, представляющий команду «Дукати», занял второе место. Третьим финишировал испанский мотогонщик Маверик Виньялес.

MotoGP. Гран-при Италии. Спринт: