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Алонсо — об обгоне Хюлькенберга: я испанец, мне лучше не попадать в неприятности

Алонсо — об обгоне Хюлькенберга: я испанец, мне лучше не попадать в неприятности
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После прошедшего спринта Гран-при Австрии журналисты спросили пилота британского коллектива «Астон Мартин» Фернандо Алонсо об инциденте, в ходе которого немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг выдавил испанца за пределы трассы и обогнал.

«Наверное, я бы мог попытаться защитить позицию и заставить его пойти на контакт с моим болидом, и тогда они точно могли бы его оштрафовать, но я не уверен. Это спринт, мы знаем, что много борьбы здесь не навязать. Я испанец, поэтому мне лучше не попадать в неприятности», — заявил Алонсо после гонки журналистам издания Soymotor.

Алонсо сделал своё заявление до того, как стюарды официально огласили наказание немецкому пилоту «Хааса» за совершённый манёвр в отношении испанского пилота коллектива «Астон Мартин».

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