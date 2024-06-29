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«Если бы у «Ред Булл» было два Серхио…» Брандл раскритиковал форму Переса

«Если бы у «Ред Булл» было два Серхио…» Брандл раскритиковал форму Переса
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Известный британский обозреватель Мартин Брандл раскритиковал выступление пилота «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса в последних гонках.

По мнению Брандла, «Ред Булл» оказывает сопротивление конкурентам исключительно из-за Макса Ферстаппена.

«Если бы у вас было два Переса при нынешней форме Серхио…» — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Напомним, после 10 этапов Перес занимает пятое место в личном зачёте пилотов.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 219 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 150.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 148.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 116.
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 111.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 81.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 41.
10. Юки Цунода («РБ») — 19.

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