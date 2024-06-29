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Стало известно, из-за чего был отложен старт спринта Формулы-1 в Австрии

Начало спринтерской гонки на этапе Формулы-1 в Шпильберге (Австрия), состоявшейся сегодня, 29 июня, было перенесено из-за фотографов, сообщает издание PlanetF1.

Дирекция гонки приняла решение добавить ещё один прогревочный круг из-за расположения фотографов в первом повороте во избежание повторения инцидента в Монако. Напомним, тогда в больницу попал фотограф, оказавшийся рядом с аварией болидов и получивший травмы из-за осколков.

Согласно заявлению ФИА, фотографы не выходили из допустимой зоны, но решение было принято из-за соображений безопасности.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт.

1.Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26.41,389.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +4,616.

3.Ландо Норрис («Макларен») +5,348.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,354.

5. Карлос Сайнс («Ферррари») +9,989.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207.

7. Шарль Леклер («Феррари») +13,424.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +17,409.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +30,175.