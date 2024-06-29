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Ферстаппен завоевал поул Гран-при Австрии, Норрис — второй, Пиастри списали лучший круг

Ферстаппен завоевал поул Гран-при Австрии, Норрис — второй, Пиастри списали лучший круг
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В Шпильберге (Австрия) завершилась квалификация 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» показал третье время, однако был отброшен на седьмую позицию из-за нарушения границ трассы, ему не засчитали лучший круг.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.04,314.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,404.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,526.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,537.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,589.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,730.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,734.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,888.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,071.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,569.

После второго сегмента вылетели:

11. Даниэль Риккардо («РБ») +0,975.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,033.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,045.
14. Юки Цунода («РБ») +1,098.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,325.

После первого сегмента вылетели:

16. Александер Албон («Уильямс») +1,422.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,505.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,533.
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,542.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,747.

Формула-1 2024. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:04.314
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.404
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.526
Комментарии
Новости. Авто
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