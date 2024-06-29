Ферстаппен завоевал поул Гран-при Австрии, Норрис — второй, Пиастри списали лучший круг

В Шпильберге (Австрия) завершилась квалификация 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» показал третье время, однако был отброшен на седьмую позицию из-за нарушения границ трассы, ему не засчитали лучший круг.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.04,314.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,404.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,526.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,537.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,589.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,730.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,734.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,888.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,071.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,569.

После второго сегмента вылетели:

11. Даниэль Риккардо («РБ») +0,975.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,033.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1,045.

14. Юки Цунода («РБ») +1,098.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,325.

После первого сегмента вылетели:

16. Александер Албон («Уильямс») +1,422.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,505.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,533.

19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,542.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,747.